Honda Accord Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 146 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в феврале 2009 года у официального дилера в Краснодаре! 1 Хозяин, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка!

Максимальная комплектация Executive sport: заводской обвес Modulo, климат 2-х зонный, датчик дождя, датчик света, датчики объёма, стекло подъёмники, электро зеркала со складыванием и подогревом, подогрев сидений, кожаный мультируль, электро люк, сиденья с электроприводом, память сидений, полностью кожаные сиденья, парк тронники передние и задниемагнитола с заводским сабвуфером, диски R17, все стекла заводские в том числе и лобовое без трещин. Автомобиль без вложений, сел и поехал, готов на ваши любые проверки. Возможен обмен на авто дешевле.