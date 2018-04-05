Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в феврале 2009 года у официального дилера в Краснодаре! 1 Хозяин, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка!
Максимальная комплектация Executive sport: заводской обвес Modulo, климат 2-х зонный, датчик дождя, датчик света, датчики объёма, стекло подъёмники, электро зеркала со складыванием и подогревом, подогрев сидений, кожаный мультируль, электро люк, сиденья с электроприводом, память сидений, полностью кожаные сиденья, парк тронники передние и задниемагнитола с заводским сабвуфером, диски R17, все стекла заводские в том числе и лобовое без трещин. Автомобиль без вложений, сел и поехал, готов на ваши любые проверки. Возможен обмен на авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Accord

Honda Accord

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Honda Accord

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

220 тыс. руб.

Honda Accord

Подержанная, пробег 73,426 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

826 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda Accord

Hyundai i30

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

570 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 37,65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале