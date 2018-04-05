Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в феврале 2009 года у официального дилера в Краснодаре! 1 Хозяин, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка!
Максимальная комплектация Executive sport: заводской обвес Modulo, климат 2-х зонный, датчик дождя, датчик света, датчики объёма, стекло подъёмники, электро зеркала со складыванием и подогревом, подогрев сидений, кожаный мультируль, электро люк, сиденья с электроприводом, память сидений, полностью кожаные сиденья, парк тронники передние и задниемагнитола с заводским сабвуфером, диски R17, все стекла заводские в том числе и лобовое без трещин. Автомобиль без вложений, сел и поехал, готов на ваши любые проверки. Возможен обмен на авто дешевле.
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