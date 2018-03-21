Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 73,426 тыс. км
Цена: 826 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Телефон:
Описание
Хонда Аккорд в комплектации Тайп S 2,4 коробка автомат. Мощность двигателя 200 л. с., Страховка и налог небольшой. В отличном состоянии салон чистый, кузов без царапин и вмятин, мотор и коробка на отлично, машина вложений не требует. Обмен возможен только на недорогой автомобиль. По завышенным ценам обмены не предлагайте. Автомобиль можно оформить в кредит!
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