Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 73,426 тыс. км

Цена: 826 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

Хонда Аккорд в комплектации Тайп S 2,4 коробка автомат. Мощность двигателя 200 л. с., Страховка и налог небольшой. В отличном состоянии салон чистый, кузов без царапин и вмятин, мотор и коробка на отлично, машина вложений не требует. Обмен возможен только на недорогой автомобиль. По завышенным ценам обмены не предлагайте. Автомобиль можно оформить в кредит!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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