Honda Accord Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 73,426 тыс. км Цена: 826 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

Хонда Аккорд в комплектации Тайп S 2,4 коробка автомат. Мощность двигателя 200 л. с., Страховка и налог небольшой. В отличном состоянии салон чистый, кузов без царапин и вмятин, мотор и коробка на отлично, машина вложений не требует. Обмен возможен только на недорогой автомобиль. По завышенным ценам обмены не предлагайте. Автомобиль можно оформить в кредит!