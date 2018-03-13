Honda Accord Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 198 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам Honda Accord в очень хорошем состоянии. Из крашенных деталей бампера, капот. ПТС оригинал, 2005 г.в.,

два комплекта ключей. Я четвертый владелец. Все ТО всегда вовремя. Двигатель не дымит,работает ровно, масло от замены до замены не "жрет". Лью оригинальное масло Хонда-5w30. АКПП переключает как положено, без пинков и рывков. По ходовой никаких нареканий: ничего не стучит, не гремит, не скрипит. Вся электрика работает.

На новой Летней резине, переобул пару дней назад. Салон чистый,не прокуренный, не затертый. Дополнительно установлен переходник в штатную магнитолу под usb/aux. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен на Toyota Yaris или Nissan micra с вашей доплатой. Обоснованный торг.