Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 198 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продам Honda Accord в очень хорошем состоянии. Из крашенных деталей бампера, капот. ПТС оригинал, 2005 г.в.,
два комплекта ключей. Я четвертый владелец. Все ТО всегда вовремя. Двигатель не дымит,работает ровно, масло от замены до замены не "жрет". Лью оригинальное масло Хонда-5w30. АКПП переключает как положено, без пинков и рывков. По ходовой никаких нареканий: ничего не стучит, не гремит, не скрипит. Вся электрика работает.
На новой Летней резине, переобул пару дней назад. Салон чистый,не прокуренный, не затертый. Дополнительно установлен переходник в штатную магнитолу под usb/aux. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен на Toyota Yaris или Nissan micra с вашей доплатой. Обоснованный торг.
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