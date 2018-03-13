Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 198 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам Honda Accord в очень хорошем состоянии. Из крашенных деталей бампера, капот. ПТС оригинал, 2005 г.в.,
два комплекта ключей. Я четвертый владелец. Все ТО всегда вовремя. Двигатель не дымит,работает ровно, масло от замены до замены не "жрет". Лью оригинальное масло Хонда-5w30. АКПП переключает как положено, без пинков и рывков. По ходовой никаких нареканий: ничего не стучит, не гремит, не скрипит. Вся электрика работает.
На новой Летней резине, переобул пару дней назад. Салон чистый,не прокуренный, не затертый. Дополнительно установлен переходник в штатную магнитолу под usb/aux. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен на Toyota Yaris или Nissan micra с вашей доплатой. Обоснованный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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