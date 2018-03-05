Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Милена

Телефон:

Описание

Продается авто. Двигатель, ходовая, салон в отличном состоянии, вложений не требует. Комплектация Executive. Не бита и не крашена.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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