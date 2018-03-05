Honda Accord Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 195 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Милена Телефон:

Описание

Продается авто. Двигатель, ходовая, салон в отличном состоянии, вложений не требует. Комплектация Executive. Не бита и не крашена.