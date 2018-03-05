Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Милена
Телефон:
Описание
Продается авто. Двигатель, ходовая, салон в отличном состоянии, вложений не требует. Комплектация Executive. Не бита и не крашена.
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