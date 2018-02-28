Honda Accord Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 240 тыс. км Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в нормальном состоянии. ПТС оригинал. Стекла- оригинал. Имеются жизненные коцки, как без этого. Продаю как есть, "губы не подмазывал". Регулярная замена масла на СТО Ликви- Молли (сервисная книжка). Масло в АКПП заменено полностью. Новый компрессор кондиционера и т. д. Чеки по замененным запчастям имеются. Владею 3 года.