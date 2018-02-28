Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в нормальном состоянии. ПТС оригинал. Стекла- оригинал. Имеются жизненные коцки, как без этого. Продаю как есть, "губы не подмазывал". Регулярная замена масла на СТО Ликви- Молли (сервисная книжка). Масло в АКПП заменено полностью. Новый компрессор кондиционера и т. д. Чеки по замененным запчастям имеются. Владею 3 года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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