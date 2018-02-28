Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в нормальном состоянии. ПТС оригинал. Стекла- оригинал. Имеются жизненные коцки, как без этого. Продаю как есть, "губы не подмазывал". Регулярная замена масла на СТО Ликви- Молли (сервисная книжка). Масло в АКПП заменено полностью. Новый компрессор кондиционера и т. д. Чеки по замененным запчастям имеются. Владею 3 года.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.