Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам авто очень срочно, хороший торг у компота, все масла и фильтра заменены. Пишите в Вацап, можно обмен с вашей доплатой на Калину, Приору рассмотрю все варианты.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.