Honda Accord Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 32 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 270 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто очень срочно, хороший торг у компота, все масла и фильтра заменены. Пишите в Вацап, можно обмен с вашей доплатой на Калину, Приору рассмотрю все варианты.