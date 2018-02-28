Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 270 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто очень срочно, хороший торг у компота, все масла и фильтра заменены. Пишите в Вацап, можно обмен с вашей доплатой на Калину, Приору рассмотрю все варианты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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