Honda Accord Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 76 тыс. км Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто в хорошем тех состоянии. На 74 т. км заменено: - масло двигателя и АКПП; - жидкость ГУР; - ремень приводной; - тормозные диски и колодки тормозные; - фильтр салона и воздушный. Красилось крыло правое переднее и передний бампер. Недостатки: стерлась кожа на подлокотнике водит. двери. Пороги в комплекте с резиной. Пробег реальный. Перекупщиков просьба не беспокоить. Без обмена. Торг реальному покупателю. Причина продажи- покупка квартиры.