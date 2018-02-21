Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто в хорошем тех состоянии. На 74 т. км заменено: - масло двигателя и АКПП; - жидкость ГУР; - ремень приводной; - тормозные диски и колодки тормозные; - фильтр салона и воздушный. Красилось крыло правое переднее и передний бампер. Недостатки: стерлась кожа на подлокотнике водит. двери. Пороги в комплекте с резиной. Пробег реальный. Перекупщиков просьба не беспокоить. Без обмена. Торг реальному покупателю. Причина продажи- покупка квартиры.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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