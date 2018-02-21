Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто в хорошем тех состоянии. На 74 т. км заменено: - масло двигателя и АКПП; - жидкость ГУР; - ремень приводной; - тормозные диски и колодки тормозные; - фильтр салона и воздушный. Красилось крыло правое переднее и передний бампер. Недостатки: стерлась кожа на подлокотнике водит. двери. Пороги в комплекте с резиной. Пробег реальный. Перекупщиков просьба не беспокоить. Без обмена. Торг реальному покупателю. Причина продажи- покупка квартиры.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.