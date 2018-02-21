Honda Accord Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 190 тыс. км Цена: 327 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии! В ДТП не участвовал, весь целенький, все родное. Двигатель,АКПП,ходовка, в отличном состоянии! Своевременное тех обслуживание. Бережная эксплуатация. В РФ с 2008 года, родной 25 ПТС, я 2 владелец. Очень надёжный,экономичный, симпатичный и неприхотливый чистокровный японец! Подробности по телефону.