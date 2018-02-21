Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 327 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии! В ДТП не участвовал, весь целенький, все родное. Двигатель,АКПП,ходовка, в отличном состоянии! Своевременное тех обслуживание. Бережная эксплуатация. В РФ с 2008 года, родной 25 ПТС, я 2 владелец. Очень надёжный,экономичный, симпатичный и неприхотливый чистокровный японец! Подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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