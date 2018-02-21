Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 327 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в прекрасном состоянии! В ДТП не участвовал, весь целенький, все родное. Двигатель,АКПП,ходовка, в отличном состоянии! Своевременное тех обслуживание. Бережная эксплуатация. В РФ с 2008 года, родной 25 ПТС, я 2 владелец. Очень надёжный,экономичный, симпатичный и неприхотливый чистокровный японец! Подробности по телефону.
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