Honda Accord Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 29 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1986 Пробег: 165 тыс. км Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина привезена автовозом из Хабаровска. Один хозяин. Пробег родной 160000 км. Состояние идеальное, не гнилая, не битая, родной цвет. Полный привод. Сделано полное ТО. Вложений не требует. Самая полная комплектация.