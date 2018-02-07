Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1986

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина привезена автовозом из Хабаровска. Один хозяин. Пробег родной 160000 км. Состояние идеальное, не гнилая, не битая, родной цвет. Полный привод. Сделано полное ТО. Вложений не требует. Самая полная комплектация.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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