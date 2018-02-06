Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. ДВС и АКПП в идеале. Покупал для себя в 2015 году с оригинальным пробегом 106000.
После покупки поменял 4 стойки в круг, тормозные диски, сайлентблоки и стойки стабилизаторов. Проехал чуть меньше 40000. Масло меняю каждые 7-8 тысяч(только оригинал 5w30 Honda) В октябре купил комплект новой летней резины, проехал на ней пару тысяч. Устанавливал сигнализацию с обратной связью и авто запуском Scher-Khan. ПТС оригинальный, я третий собственник. Необходимы не большие вложения по кузову. Нужно поменять передний бампер(отдам с машиной) За период эксплуатации никогда не подводила. Номера оставлю себе, продажа через переоформление. От машины не избавляюсь. Обмен только на Toyota Camry от 2014 г с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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