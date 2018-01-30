Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Замена ГРМ 20 тысяч км назад. Коробка переключает плавно не пинается. Ходовая перебранная без нареканий! Салон чистый ухоженный. В таком состоянии машин очень мало. Без запретов и залогов. Хорошая зимняя резина. Климат- контроль.
Машина не требует вложений, сел и поехал. Любые проверки за ваш счёт.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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