Honda Accord Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 76 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 280 тыс. км Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Замена ГРМ 20 тысяч км назад. Коробка переключает плавно не пинается. Ходовая перебранная без нареканий! Салон чистый ухоженный. В таком состоянии машин очень мало. Без запретов и залогов. Хорошая зимняя резина. Климат- контроль.

Машина не требует вложений, сел и поехал. Любые проверки за ваш счёт.