Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Замена ГРМ 20 тысяч км назад. Коробка переключает плавно не пинается. Ходовая перебранная без нареканий! Салон чистый ухоженный. В таком состоянии машин очень мало. Без запретов и залогов. Хорошая зимняя резина. Климат- контроль.
Машина не требует вложений, сел и поехал. Любые проверки за ваш счёт.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.