Honda Accord

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии на крепкую четверку, без штрафов и арестов. Обмен не предлагать, салонам не беспокоить. Дополнительная информация по телефону с 9-00 до 21-00. Осмотр на хуторе Ленина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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