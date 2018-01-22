Honda Accord
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии на крепкую четверку, без штрафов и арестов. Обмен не предлагать, салонам не беспокоить. Дополнительная информация по телефону с 9-00 до 21-00. Осмотр на хуторе Ленина.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.