Honda Accord Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии на крепкую четверку, без штрафов и арестов. Обмен не предлагать, салонам не беспокоить. Дополнительная информация по телефону с 9-00 до 21-00. Осмотр на хуторе Ленина.