Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 151 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Авто в очень хорошем состоянии, вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону, звоните, про авто всё расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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