Honda Accord Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 151 тыс. км Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Авто в очень хорошем состоянии, вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону, звоните, про авто всё расскажу.