Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 151 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Авто в очень хорошем состоянии, вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону, звоните, про авто всё расскажу.
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