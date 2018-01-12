Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Хода аккорд 8 2008 год, японец, двигатель 2.0 156 л. с экономичный в своем классе расход 10 л налог 7500! Состояние машины на отлично, заменил масло в двигатели коробки, 3 тыс назад, по кузову не бита не крашена,2 комплекта колес лето г18 зима г16 резина почти новая, перед оклеин бронепленкой, комплектация богатая, общее состояние авто на 5 балов, вложений не требует. Причина продажи стройка
Обмен на стройматериал(бетон) или на авто до 300 т. р. Цена 660т.р на обмен 700!
Небольшой торг, дешево не отдам авто достойное.
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