Honda Accord Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 660 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Хода аккорд 8 2008 год, японец, двигатель 2.0 156 л. с экономичный в своем классе расход 10 л налог 7500! Состояние машины на отлично, заменил масло в двигатели коробки, 3 тыс назад, по кузову не бита не крашена,2 комплекта колес лето г18 зима г16 резина почти новая, перед оклеин бронепленкой, комплектация богатая, общее состояние авто на 5 балов, вложений не требует. Причина продажи стройка

Обмен на стройматериал(бетон) или на авто до 300 т. р. Цена 660т.р на обмен 700!

Небольшой торг, дешево не отдам авто достойное.