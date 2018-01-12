Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Хода аккорд 8 2008 год, японец, двигатель 2.0 156 л. с экономичный в своем классе расход 10 л налог 7500! Состояние машины на отлично, заменил масло в двигатели коробки, 3 тыс назад, по кузову не бита не крашена,2 комплекта колес лето г18 зима г16 резина почти новая, перед оклеин бронепленкой, комплектация богатая, общее состояние авто на 5 балов, вложений не требует. Причина продажи стройка
Обмен на стройматериал(бетон) или на авто до 300 т. р. Цена 660т.р на обмен 700!
Небольшой торг, дешево не отдам авто достойное.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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