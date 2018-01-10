Honda Accord Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 54 тыс. км Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Продам свой автомобиль, комплектация Elegance. Я одна хозяйка, состояние идеальное. Гаражное хранение. Покупалась в октябре 2013 г. Отвечу на все вопросы по телефону. Торг у капота.