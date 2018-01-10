Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 54 тыс. км
Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Продам свой автомобиль, комплектация Elegance. Я одна хозяйка, состояние идеальное. Гаражное хранение. Покупалась в октябре 2013 г. Отвечу на все вопросы по телефону. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter