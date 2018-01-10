Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 54 тыс. км

Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Продам свой автомобиль, комплектация Elegance. Я одна хозяйка, состояние идеальное. Гаражное хранение. Покупалась в октябре 2013 г. Отвечу на все вопросы по телефону. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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