Honda Accord Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 320 тыс. км Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Для своих лет в хорошем состоянии. Контрактный двигатель и АКПП. Электрический люк. Круиз контроль. Гнили и ржавчины нет. Рыжиков тоже нет. Есть небольшие косяки по пластику в салоне. Стоит тюнинговая бочка глушителя. Хорошее литье. Ответить могу не всегда, лучше писать тут, перезвоню.