Honda Accord

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 320 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Для своих лет в хорошем состоянии. Контрактный двигатель и АКПП. Электрический люк. Круиз контроль. Гнили и ржавчины нет. Рыжиков тоже нет. Есть небольшие косяки по пластику в салоне. Стоит тюнинговая бочка глушителя. Хорошее литье. Ответить могу не всегда, лучше писать тут, перезвоню.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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