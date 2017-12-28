Honda Accord
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Для своих лет в хорошем состоянии. Контрактный двигатель и АКПП. Электрический люк. Круиз контроль. Гнили и ржавчины нет. Рыжиков тоже нет. Есть небольшие косяки по пластику в салоне. Стоит тюнинговая бочка глушителя. Хорошее литье. Ответить могу не всегда, лучше писать тут, перезвоню.
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