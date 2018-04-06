Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 183 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, местная, сел и поехал, отличная комплектация, зимняя резина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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