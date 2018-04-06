Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 183 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Иван
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Описание
Машина в хорошем состоянии, местная, сел и поехал, отличная комплектация, зимняя резина.
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