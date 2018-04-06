Машина в хорошем состоянии, местная, сел и поехал, отличная комплектация, зимняя резина.

Имя: Иван

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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