Honda Civic Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 20 тыс. км Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Honda Civic ek3, 1.5 vtec, D15b. Хороший, полноценный, комфортный автомобиль!

Коробка s40- отличное состояние. Мотор D15b vtec 135лс- отличное состояние. Ходовая - вся в порядке, сайленблоки, рычаги, стойки все контрактное. Кузов без рыжиков и гнили. Все лонжероны, стаканы, арки и прочее, все целое. Голова Pioneer den5500bt. Саб Hannibal sd124. Моноблок kicx qs 1.600. Усилитель alpine 4.160rms. Усилитель kicx rts 4.100rms. Короб 32hz. Провода kg35. Фронт momo 715/716.

-гидроусилитель

-климат

-центральный замок

-стеклоподъемники

-люк(2 положения)

-ксенон 6000к

Колеса: Work s2h R17. Цвет аквамарин Lamborghini. Резина: перед 100% Toyo

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