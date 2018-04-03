Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Описание
Honda Civic ek3, 1.5 vtec, D15b. Хороший, полноценный, комфортный автомобиль!
Коробка s40- отличное состояние. Мотор D15b vtec 135лс- отличное состояние. Ходовая - вся в порядке, сайленблоки, рычаги, стойки все контрактное. Кузов без рыжиков и гнили. Все лонжероны, стаканы, арки и прочее, все целое. Голова Pioneer den5500bt. Саб Hannibal sd124. Моноблок kicx qs 1.600. Усилитель alpine 4.160rms. Усилитель kicx rts 4.100rms. Короб 32hz. Провода kg35. Фронт momo 715/716.
-гидроусилитель
-климат
-центральный замок
-стеклоподъемники
-люк(2 положения)
-ксенон 6000к
Колеса: Work s2h R17. Цвет аквамарин Lamborghini. Резина: перед 100% Toyo
Зад 50%. Без колёс и музыки дешевле.
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