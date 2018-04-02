Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю отличный редкий Цивик, я сам хозяин, технически все в машине исправно, никаких вложений, масла менял вовремя, стрит обычный надежный автомат, мультируль, круиз контроль, электролюк, сигнализация с автозапуском старлайн, продаю по причине решения с жилищными вопросами.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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