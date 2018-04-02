Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаю отличный редкий Цивик, я сам хозяин, технически все в машине исправно, никаких вложений, масла менял вовремя, стрит обычный надежный автомат, мультируль, круиз контроль, электролюк, сигнализация с автозапуском старлайн, продаю по причине решения с жилищными вопросами.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter