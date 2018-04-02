Honda Civic Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 150 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю отличный редкий Цивик, я сам хозяин, технически все в машине исправно, никаких вложений, масла менял вовремя, стрит обычный надежный автомат, мультируль, круиз контроль, электролюк, сигнализация с автозапуском старлайн, продаю по причине решения с жилищными вопросами.