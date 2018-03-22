Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 186,85 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серый
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7(863) 309-11-73
Описание
Оригинальный ПТС, 2 собственника, в заводском окрасе, электропривод складывания зеркал, кожаный руль, круиз контроль, магнитола на 6 дисков. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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