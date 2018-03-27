Honda Civic Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 134 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 18002 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продам Хонду Цивик 1,8 140 л. с., чистый автомат, двигатель цепной. Авто конец 2007 г. Сборка Япония! Состояние авто отличное, двигатель работает тихо и четко, автомат переключает плавно, подвеска в норме. Состояние кузова без дефектов, авто не перекрашивалось. Комплектация хорошая, со всем необходимым. Торг обсуждается, при осмотре!