Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 134 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 18002 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Продам Хонду Цивик 1,8 140 л. с., чистый автомат, двигатель цепной. Авто конец 2007 г. Сборка Япония! Состояние авто отличное, двигатель работает тихо и четко, автомат переключает плавно, подвеска в норме. Состояние кузова без дефектов, авто не перекрашивалось. Комплектация хорошая, со всем необходимым. Торг обсуждается, при осмотре!
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