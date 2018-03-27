Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 134 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 18002 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продам Хонду Цивик 1,8 140 л. с., чистый автомат, двигатель цепной. Авто конец 2007 г. Сборка Япония! Состояние авто отличное, двигатель работает тихо и четко, автомат переключает плавно, подвеска в норме. Состояние кузова без дефектов, авто не перекрашивалось. Комплектация хорошая, со всем необходимым. Торг обсуждается, при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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