Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продам, хорошее состояние, все работает. Переваренная вся, новое лобовое, новые фары, заменено масло, все фильтра, все ремни, ГРМ, прокладки двигателя, свечи и т. д. Подробнее по телефону. Без колес дешевле.
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