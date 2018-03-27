Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 320 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам, хорошее состояние, все работает. Переваренная вся, новое лобовое, новые фары, заменено масло, все фильтра, все ремни, ГРМ, прокладки двигателя, свечи и т. д. Подробнее по телефону. Без колес дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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