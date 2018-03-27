Honda Civic Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 320 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам, хорошее состояние, все работает. Переваренная вся, новое лобовое, новые фары, заменено масло, все фильтра, все ремни, ГРМ, прокладки двигателя, свечи и т. д. Подробнее по телефону. Без колес дешевле.