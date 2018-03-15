Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 196 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продаю Хонду Цивик ( Американец ) 2006 год, в РФ с 2010 года. Двигатель, АКПП на отлично. Состояние авто очень хорошее, салон не смотря на год не убитый. За машиной следили, из последнего было заменено масло в двигателе, передний подшипник, рул.наконечники, тормозные диски и колодки. Имеется круиз, зад.парктроник, авто-запуск. Все подробности по телефону. Торг возможен.
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