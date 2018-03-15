Honda Civic Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 196 тыс. км Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаю Хонду Цивик ( Американец ) 2006 год, в РФ с 2010 года. Двигатель, АКПП на отлично. Состояние авто очень хорошее, салон не смотря на год не убитый. За машиной следили, из последнего было заменено масло в двигателе, передний подшипник, рул.наконечники, тормозные диски и колодки. Имеется круиз, зад.парктроник, авто-запуск. Все подробности по телефону. Торг возможен.