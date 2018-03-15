Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 196 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаю Хонду Цивик ( Американец ) 2006 год, в РФ с 2010 года. Двигатель, АКПП на отлично. Состояние авто очень хорошее, салон не смотря на год не убитый. За машиной следили, из последнего было заменено масло в двигателе, передний подшипник, рул.наконечники, тормозные диски и колодки. Имеется круиз, зад.парктроник, авто-запуск. Все подробности по телефону. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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