Honda Civic Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние. Очень бодрый японский самурай. 6сти ступенчатая механика на 2-литровом атмосферном v- tec движке.--- ракета. Новое сцепление в сборе, новая цепь со всеми роликами и натяжителями, перетрясли ходовую, новые колодки, хорошая резина на низко профиле, 18 диски, ангельские глазки, ксенон 2 этажа, кожаный спортивный мультируль с карбоном, спортивные ковши, круиз контроль, 2-зонный климат контроль, салон черная алькантара, двойной выхлоп с очень приятным звуком, огромный багажник, сзади полноценные 2 пассажирских места, новые масла в коробке и двигателе и многое другое...

И все это с завода! Торг. Обмен.