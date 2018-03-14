Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние. Очень бодрый японский самурай. 6сти ступенчатая механика на 2-литровом атмосферном v- tec движке.--- ракета. Новое сцепление в сборе, новая цепь со всеми роликами и натяжителями, перетрясли ходовую, новые колодки, хорошая резина на низко профиле, 18 диски, ангельские глазки, ксенон 2 этажа, кожаный спортивный мультируль с карбоном, спортивные ковши, круиз контроль, 2-зонный климат контроль, салон черная алькантара, двойной выхлоп с очень приятным звуком, огромный багажник, сзади полноценные 2 пассажирских места, новые масла в коробке и двигателе и многое другое...
И все это с завода! Торг. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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