Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Отличное состояние. Очень бодрый японский самурай. 6сти ступенчатая механика на 2-литровом атмосферном v- tec движке.--- ракета. Новое сцепление в сборе, новая цепь со всеми роликами и натяжителями, перетрясли ходовую, новые колодки, хорошая резина на низко профиле, 18 диски, ангельские глазки, ксенон 2 этажа, кожаный спортивный мультируль с карбоном, спортивные ковши, круиз контроль, 2-зонный климат контроль, салон черная алькантара, двойной выхлоп с очень приятным звуком, огромный багажник, сзади полноценные 2 пассажирских места, новые масла в коробке и двигателе и многое другое...
И все это с завода! Торг. Обмен.
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