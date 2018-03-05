Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Борис
Телефон:
Описание
Цивик ег, надо делать двигатель. Заводится и едет. В предпочтении обмен на 4-дверную машину с передним приводом. Торг! Доп. фото и видео по запросу.
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