Honda Civic Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 170 тыс. км Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Цивик ег, надо делать двигатель. Заводится и едет. В предпочтении обмен на 4-дверную машину с передним приводом. Торг! Доп. фото и видео по запросу.