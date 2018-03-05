Honda Civic

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Цивик ег, надо делать двигатель. Заводится и едет. В предпочтении обмен на 4-дверную машину с передним приводом. Торг! Доп. фото и видео по запросу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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