Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Никита
Телефон:
Описание
Honda Civic Type R. В отличном состоянии. Торг. Обмен.
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