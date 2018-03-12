Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Никита

Телефон:

Описание

Honda Civic Type R. В отличном состоянии. Торг. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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