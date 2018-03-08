Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 204 тыс. км
Цена: 172 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Машина у меня более 2-лет. Ухоженная, чистая. Все узлы и агрегаты в рабочем состоянии, кондиционер работает. Кузов не ржавый в родной краске. Сигнализация с автозапуском 2 брелока. Резина новая всесезонная.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter