Honda Civic Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 204 тыс. км Цена: 172 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Машина у меня более 2-лет. Ухоженная, чистая. Все узлы и агрегаты в рабочем состоянии, кондиционер работает. Кузов не ржавый в родной краске. Сигнализация с автозапуском 2 брелока. Резина новая всесезонная.