Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 204 тыс. км

Цена: 172 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Машина у меня более 2-лет. Ухоженная, чистая. Все узлы и агрегаты в рабочем состоянии, кондиционер работает. Кузов не ржавый в родной краске. Сигнализация с автозапуском 2 брелока. Резина новая всесезонная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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