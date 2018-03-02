Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии, новый АКБ, Музыка, сигнализация, люк, автомат, не вариатор, все работает, освежался весь,возможен обмен на обмен цена 300 т.р предпочтительно на грузовик 5-тонник тентованный или бортовой с моей доплатой 100-150 т.р. Или на битое авто, рассмотрю варианты! За наличку торг! Я хозяин!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter