Honda Civic Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 130 тыс. км Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, новый АКБ, Музыка, сигнализация, люк, автомат, не вариатор, все работает, освежался весь,возможен обмен на обмен цена 300 т.р предпочтительно на грузовик 5-тонник тентованный или бортовой с моей доплатой 100-150 т.р. Или на битое авто, рассмотрю варианты! За наличку торг! Я хозяин!