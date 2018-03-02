Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, новый АКБ, Музыка, сигнализация, люк, автомат, не вариатор, все работает, освежался весь,возможен обмен на обмен цена 300 т.р предпочтительно на грузовик 5-тонник тентованный или бортовой с моей доплатой 100-150 т.р. Или на битое авто, рассмотрю варианты! За наличку торг! Я хозяин!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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