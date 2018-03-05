Honda Civic Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 178,9 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хонда Цивик сборка Англия настоящая иномарка сейчас такие уже не делают, в очень хорошем состоянии мотор резвый масло не берет все работает документы в порядке без ограничений и запретов есть 2 SRS подушки безопасности, ц/з,сигналка, электро люк, эл. зеркала, ГУР.