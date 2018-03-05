Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 178,9 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хонда Цивик сборка Англия настоящая иномарка сейчас такие уже не делают, в очень хорошем состоянии мотор резвый масло не берет все работает документы в порядке без ограничений и запретов есть 2 SRS подушки безопасности, ц/з,сигналка, электро люк, эл. зеркала, ГУР.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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