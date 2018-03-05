Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 178,9 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хонда Цивик сборка Англия настоящая иномарка сейчас такие уже не делают, в очень хорошем состоянии мотор резвый масло не берет все работает документы в порядке без ограничений и запретов есть 2 SRS подушки безопасности, ц/з,сигналка, электро люк, эл. зеркала, ГУР.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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