Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль приобретался в Юг-Авто Краснодар, ПТС оригинал 2 владельца, сборка Турция, максимальная комплектация. Автомобиль полностью обслужен и не требует абсолютно никаких вложений, двигатель, ходовая, МКПП, электроника без малейших нареканий, оригинальный пробег, салон чистый не затертый и не прокуренный, два ключа, установленна сигнализация с дистанционным запуском двигателя и доводчиками стёкол, автомобиль без ДТП в оригинальной окраске, без запретов и ограничений, юридически чист. Приезжайте, смотрите, автомобиль действительно в достойном состоянии. Торг, кредит, кредит без первоначального взноса. Предоставлю подъёмник для осмотра и прибор для проверки лакокрасочного покрытия.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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