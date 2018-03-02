Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль приобретался в Юг-Авто Краснодар, ПТС оригинал 2 владельца, сборка Турция, максимальная комплектация. Автомобиль полностью обслужен и не требует абсолютно никаких вложений, двигатель, ходовая, МКПП, электроника без малейших нареканий, оригинальный пробег, салон чистый не затертый и не прокуренный, два ключа, установленна сигнализация с дистанционным запуском двигателя и доводчиками стёкол, автомобиль без ДТП в оригинальной окраске, без запретов и ограничений, юридически чист. Приезжайте, смотрите, автомобиль действительно в достойном состоянии. Торг, кредит, кредит без первоначального взноса. Предоставлю подъёмник для осмотра и прибор для проверки лакокрасочного покрытия.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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