Honda Civic Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 132 тыс. км Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль приобретался в Юг-Авто Краснодар, ПТС оригинал 2 владельца, сборка Турция, максимальная комплектация. Автомобиль полностью обслужен и не требует абсолютно никаких вложений, двигатель, ходовая, МКПП, электроника без малейших нареканий, оригинальный пробег, салон чистый не затертый и не прокуренный, два ключа, установленна сигнализация с дистанционным запуском двигателя и доводчиками стёкол, автомобиль без ДТП в оригинальной окраске, без запретов и ограничений, юридически чист. Приезжайте, смотрите, автомобиль действительно в достойном состоянии. Торг, кредит, кредит без первоначального взноса. Предоставлю подъёмник для осмотра и прибор для проверки лакокрасочного покрытия.