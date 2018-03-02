Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 136 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю хороший надежный авто за небольшие деньги. Комплектация богатая. Кондиционер, АБС, ГУР, эл. стеклоподьемники 4, музыка и много всего приятного. Из нового,фары передние,резина диски,передняя подвеска. Динамика авто порадует любого водителя. Есть небольшие недочеты, передний бампер, и на заднем небольшая трещинка,спидометр. На все эти недочеты я сделаю достойную скидку. Торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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