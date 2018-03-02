Honda Civic Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 250 тыс. км Цена: 136 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю хороший надежный авто за небольшие деньги. Комплектация богатая. Кондиционер, АБС, ГУР, эл. стеклоподьемники 4, музыка и много всего приятного. Из нового,фары передние,резина диски,передняя подвеска. Динамика авто порадует любого водителя. Есть небольшие недочеты, передний бампер, и на заднем небольшая трещинка,спидометр. На все эти недочеты я сделаю достойную скидку. Торг уместен.