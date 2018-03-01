Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хороший надежный автомобиль, двигатель , ходовая и коробка в идеале, сел поехал. Кондиционер работает. Салон целый, велюр. Машина оформлена на меня, страховка без ограничений в подарок. Коробка простой надежный автомат. В такси не была.
На обмен 250 Тыс, желательно на БМВ 3 от 1999 года, возможно с моей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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