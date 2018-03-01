Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший надежный автомобиль, двигатель , ходовая и коробка в идеале, сел поехал. Кондиционер работает. Салон целый, велюр. Машина оформлена на меня, страховка без ограничений в подарок. Коробка простой надежный автомат. В такси не была.
На обмен 250 Тыс, желательно на БМВ 3 от 1999 года, возможно с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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