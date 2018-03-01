Honda Civic Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 123 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший надежный автомобиль, двигатель , ходовая и коробка в идеале, сел поехал. Кондиционер работает. Салон целый, велюр. Машина оформлена на меня, страховка без ограничений в подарок. Коробка простой надежный автомат. В такси не была.

На обмен 250 Тыс, желательно на БМВ 3 от 1999 года, возможно с моей доплатой.