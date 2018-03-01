Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Honda Civic, 1.8. механика, в хорошем состоянии, мотор, коробка, ходовая без нареканий. Есть жизненные коцки, отсюда и цена меньше, сейчас за такую в состоянии немного лучше 380-400. В серьёзных ДТП не участвовала. Интересует больше обмен, чем продажа, можно японца с правым рулём. Пишите Whatsapp или Вибер.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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