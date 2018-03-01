Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Honda Civic, 1.8. механика, в хорошем состоянии, мотор, коробка, ходовая без нареканий. Есть жизненные коцки, отсюда и цена меньше, сейчас за такую в состоянии немного лучше 380-400. В серьёзных ДТП не участвовала. Интересует больше обмен, чем продажа, можно японца с правым рулём. Пишите Whatsapp или Вибер.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Honda Civic

Honda Civic

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 160,038 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

210 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 173,394 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

219 тыс. руб.

Авто, похожие на Honda Civic

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 129,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Volkswagen Golf Plus

Подержанная, пробег 203 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Skoda Roomster

Подержанная, пробег 136 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале