Honda Civic Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 130 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Honda Civic, 1.8. механика, в хорошем состоянии, мотор, коробка, ходовая без нареканий. Есть жизненные коцки, отсюда и цена меньше, сейчас за такую в состоянии немного лучше 380-400. В серьёзных ДТП не участвовала. Интересует больше обмен, чем продажа, можно японца с правым рулём. Пишите Whatsapp или Вибер.