Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии не битая, один хозяин, родной ПТС 2009 г. Страна изготовитель Япония, самая полная комплектация, туманки, мультируль,круиз контроль, климат контроль,подогрев сидения,зеркал и заднего стекла, все стекла включая лобовое заводские, все электро стекло подъемники, электрозеркала, паркроники, CD/DVD/Navi/FM/MP3/USB. и много другое, салончик чистенький в отличном состоянии, мотор, ходовка, коробка на 5+, в общем очень хороший и ухоженный автомобиль, приезжайте убедитесь сами.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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