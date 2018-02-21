Honda Civic Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 140 тыс. км Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии не битая, один хозяин, родной ПТС 2009 г. Страна изготовитель Япония, самая полная комплектация, туманки, мультируль,круиз контроль, климат контроль,подогрев сидения,зеркал и заднего стекла, все стекла включая лобовое заводские, все электро стекло подъемники, электрозеркала, паркроники, CD/DVD/Navi/FM/MP3/USB. и много другое, салончик чистенький в отличном состоянии, мотор, ходовка, коробка на 5+, в общем очень хороший и ухоженный автомобиль, приезжайте убедитесь сами.