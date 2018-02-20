Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 299,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Все вопросы по телефону, на сообщения не отвечаю. звоните не стесняйтесь, я не кусаюсь. Продаю Civic 5D в отличном состоянии, по двигателю и ходовой все в порядке, все стеклоподъемники, ГУР, подушки безопасности, литые диски R16 на зимней резине, панорамная крыша, лобовое стекло без трещин, салон велюр чистый, ксенон в ближнем, и т. д. Осмотр в 50 км от Краснодара. Все вопросы по телефону, сообщения не читаю и не отвечаю. Спасибо за понимание. Обмен не интересен. Рассрочку не рассматриваю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.