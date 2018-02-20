Honda Civic Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 105 тыс. км Цена: 299,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Все вопросы по телефону, на сообщения не отвечаю. звоните не стесняйтесь, я не кусаюсь. Продаю Civic 5D в отличном состоянии, по двигателю и ходовой все в порядке, все стеклоподъемники, ГУР, подушки безопасности, литые диски R16 на зимней резине, панорамная крыша, лобовое стекло без трещин, салон велюр чистый, ксенон в ближнем, и т. д. Осмотр в 50 км от Краснодара. Все вопросы по телефону, сообщения не читаю и не отвечаю. Спасибо за понимание. Обмен не интересен. Рассрочку не рассматриваю.