Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 299,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Все вопросы по телефону, на сообщения не отвечаю. звоните не стесняйтесь, я не кусаюсь. Продаю Civic 5D в отличном состоянии, по двигателю и ходовой все в порядке, все стеклоподъемники, ГУР, подушки безопасности, литые диски R16 на зимней резине, панорамная крыша, лобовое стекло без трещин, салон велюр чистый, ксенон в ближнем, и т. д. Осмотр в 50 км от Краснодара. Все вопросы по телефону, сообщения не читаю и не отвечаю. Спасибо за понимание. Обмен не интересен. Рассрочку не рассматриваю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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