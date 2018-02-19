Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 489 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без аварий! Комплектация\круиз, ЕСР, климат, ксенон,темный велюр,подлокотники перед-зад, кожаный мультируль, подрулевые лепестки, диски, туманки, защита картера, комплект ключей. Не Москва! Новые колодки, свечи, шаровые. Отличное состояние! Перепродавцам не звонить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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