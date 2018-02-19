Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 489 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Без аварий! Комплектация\круиз, ЕСР, климат, ксенон,темный велюр,подлокотники перед-зад, кожаный мультируль, подрулевые лепестки, диски, туманки, защита картера, комплект ключей. Не Москва! Новые колодки, свечи, шаровые. Отличное состояние! Перепродавцам не звонить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.