Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Honda Civic, отличнейшее состояние, двигатель, d15b. Коробка механика с завода отличное состояние, салон чистый. Гнили ржавчины нет вообще даже грамма, Рулиться, едет, очень экономичная. 1996. ГРМ новый, помпа новая, масло антифриз новые. Аккамулятор месяц назад куплен. нечего не течет. Не капает, и т. д. идеальное состояние. По ходовой все замечательно. Не стучит не гремит. Кондеционер, климат контроль, регулировка зеркал + складывание, 4 подьемника, музыка, свечи новые, броне провода новые. Возможен обмен. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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