Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 59 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю удачный экземпляр для ценителей Цивиков. Я второй хозяин, нашел с малым пробегом в 52 т. км. от первого лица. Думал эксплуатировать 3-4 года, продаю по причине срочной покупке земельного участка. машина в отличном состоянии, ухоженная, зимняя резина новая на 16, летняя на 17, все на фирменных дисках. Звоните. Осмотр в будние дни- Ростовское ш 22/1, в выходные - станица Новодмитриевская. Торг там же.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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