Honda Civic Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 64 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 59 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю удачный экземпляр для ценителей Цивиков. Я второй хозяин, нашел с малым пробегом в 52 т. км. от первого лица. Думал эксплуатировать 3-4 года, продаю по причине срочной покупке земельного участка. машина в отличном состоянии, ухоженная, зимняя резина новая на 16, летняя на 17, все на фирменных дисках. Звоните. Осмотр в будние дни- Ростовское ш 22/1, в выходные - станица Новодмитриевская. Торг там же.