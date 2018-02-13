Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 59 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю удачный экземпляр для ценителей Цивиков. Я второй хозяин, нашел с малым пробегом в 52 т. км. от первого лица. Думал эксплуатировать 3-4 года, продаю по причине срочной покупке земельного участка. машина в отличном состоянии, ухоженная, зимняя резина новая на 16, летняя на 17, все на фирменных дисках. Звоните. Осмотр в будние дни- Ростовское ш 22/1, в выходные - станица Новодмитриевская. Торг там же.
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