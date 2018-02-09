Honda Civic Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 176 тыс. км Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надежный японский автомобиль Honda Civic (рестайлинг) из Европы приехал в 2008 году.Классический автомат,максимальная комплектация,люк.Техническое состояние хорошее,кузов ровный,в серьезных авариях не был,но есть крашенные детали,сколы.Оригинальные хондовские литые диски.В машине все работает,мотор масло не расходует,коробка-автомат без нареканий.С машиной отдам зимние шины. Торг реальному покупателю. Звонить с 9.00-22.00