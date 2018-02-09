Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надежный японский автомобиль Honda Civic (рестайлинг) из Европы приехал в 2008 году.Классический автомат,максимальная комплектация,люк.Техническое состояние хорошее,кузов ровный,в серьезных авариях не был,но есть крашенные детали,сколы.Оригинальные хондовские литые диски.В машине все работает,мотор масло не расходует,коробка-автомат без нареканий.С машиной отдам зимние шины. Торг реальному покупателю. Звонить с 9.00-22.00

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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