Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 176 тыс. км
Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю надежный японский автомобиль Honda Civic (рестайлинг) из Европы приехал в 2008 году.Классический автомат,максимальная комплектация,люк.Техническое состояние хорошее,кузов ровный,в серьезных авариях не был,но есть крашенные детали,сколы.Оригинальные хондовские литые диски.В машине все работает,мотор масло не расходует,коробка-автомат без нареканий.С машиной отдам зимние шины. Торг реальному покупателю. Звонить с 9.00-22.00
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