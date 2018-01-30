Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный автомобиль! Кузов в хорошем состоянии без гнили и ржавчины, ухоженный комфортный салон. Есть сигнализация, музыка, передние стеклоподъемники, ABS, ГУР, SRS, эл. регулировка зеркал, коробка, движок работают отлично, ходовка еще норм. Кушает мало, литров 6 по городу, маневренная, резина шипованная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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