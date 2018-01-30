Honda Civic Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 300 тыс. км Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный автомобиль! Кузов в хорошем состоянии без гнили и ржавчины, ухоженный комфортный салон. Есть сигнализация, музыка, передние стеклоподъемники, ABS, ГУР, SRS, эл. регулировка зеркал, коробка, движок работают отлично, ходовка еще норм. Кушает мало, литров 6 по городу, маневренная, резина шипованная.