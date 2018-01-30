Honda Civic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный автомобиль! Кузов в хорошем состоянии без гнили и ржавчины, ухоженный комфортный салон. Есть сигнализация, музыка, передние стеклоподъемники, ABS, ГУР, SRS, эл. регулировка зеркал, коробка, движок работают отлично, ходовка еще норм. Кушает мало, литров 6 по городу, маневренная, резина шипованная.
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