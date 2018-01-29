Honda Civic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Хонда Цивик гибрид в очень хорошем состоянии. В авариях не была, все зазоры в идеальном состоянии. Салон в отличном состоянии, двигатель, коробка без нареканий, абсолютно новый аккумулятор, резина летняя, почти новая, отдаю абсолютно новую зимнюю резину в придачу. Купил шаровые и саленблоки, но на СТО сказали, что пока меня не нужно. Коцки только на бамперах. Купил машину с трещиной на лобовом стекле, езжу не замечаю. Расход приятно удивляет, при скорости 60 меньше 4 литров, при скорости 80 меньше 5 литров. Магнитола блютус.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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