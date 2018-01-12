Honda Civic Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 62 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаётся Honda Civic 5D, 2013 года, 1.8 AT, цвет коричневый, в отличном состоянии, двигатель 1.8 sohc i-vtec, 5-ступ AKП, круиз-контроль, эконом-режим, расход трасса 6л, город 8л, датчик света, камера заднего и переднего вида, партроники, дневные ходовые огни, электроусилитель руля, автоматическое складывание зеркал, центральный замок, противоугонная система, замок АКП, диски R16, резина зима Bridgestone, лето Continental, докатка ещё не использовалась. Сервисная книжка, официальное ТО, последнее при пробеге 60 тыс.км декабрь 2017. Обмен не интересен.