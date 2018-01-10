Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Машина в хорошем состоянии, жизненные сколы присутствуют, по двигателю и коробке нареканий нет, все что должно работать работает, 4 подушки безопасности, сигнализация с обратной связью, автозапуск, легкосплавные японские диски Manaray sport Vertec R17, остальные вопросы по телефону, рассмотрю обмен без моей доплаты,на обмен цена 400000 ? торг есть! Звонить до поздна.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.