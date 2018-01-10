Honda Civic Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 155 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, жизненные сколы присутствуют, по двигателю и коробке нареканий нет, все что должно работать работает, 4 подушки безопасности, сигнализация с обратной связью, автозапуск, легкосплавные японские диски Manaray sport Vertec R17, остальные вопросы по телефону, рассмотрю обмен без моей доплаты,на обмен цена 400000 ? торг есть! Звонить до поздна.