Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, жизненные сколы присутствуют, по двигателю и коробке нареканий нет, все что должно работать работает, 4 подушки безопасности, сигнализация с обратной связью, автозапуск, легкосплавные японские диски Manaray sport Vertec R17, остальные вопросы по телефону, рассмотрю обмен без моей доплаты,на обмен цена 400000 ? торг есть! Звонить до поздна.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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