Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 214 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Кирилл
Телефон:
Описание
Владею 3 года. Правая сторона притерта - крыло, 2 двери, видно на фото. Максимальная комплектация кроме панорамы. Новая зимняя резина. Установлен yatour - музыка с флешки и AUX.
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