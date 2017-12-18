Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 214 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кирилл

Телефон:

Описание

Владею 3 года. Правая сторона притерта - крыло, 2 двери, видно на фото. Максимальная комплектация кроме панорамы. Новая зимняя резина. Установлен yatour - музыка с флешки и AUX.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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