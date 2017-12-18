Honda Civic Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 214 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

Владею 3 года. Правая сторона притерта - крыло, 2 двери, видно на фото. Максимальная комплектация кроме панорамы. Новая зимняя резина. Установлен yatour - музыка с флешки и AUX.