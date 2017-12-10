Honda Civic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Коробка автомат не вариатор. АКПП контракт 1 месяц как поставил. автомобиль полностью обслужен. без вложений. двигатель масло от замены до замены. салон целый, кузов ровный. ходовая живая. ПТС родной (новороссийская таможня) 2 хозяина. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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