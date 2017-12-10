Honda Civic Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 215 тыс. км Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Коробка автомат не вариатор. АКПП контракт 1 месяц как поставил. автомобиль полностью обслужен. без вложений. двигатель масло от замены до замены. салон целый, кузов ровный. ходовая живая. ПТС родной (новороссийская таможня) 2 хозяина. Торг у капота.