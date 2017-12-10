Honda Civic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 232 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Коробка автомат не вариатор. АКПП контракт 1 месяц как поставил. автомобиль полностью обслужен. без вложений. двигатель масло от замены до замены. салон целый, кузов ровный. ходовая живая. ПТС родной (новороссийская таможня) 2 хозяина. Торг у капота.
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