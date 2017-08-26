Hino 500 Ranger Дата публикации: 26.12.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 726 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 7412 см³ Руль: правый Вид кузова: Фургон Цвет: Синий Информация о владельце Город: Старовеличковская, Краснодарский край Имя: Артём Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продаю грузовой фургон Hino Ranger 1991 г.в., по документам рефрежератор. Новая резина. Спальное место. Дизель. Бак на 350л. Без электроники. Рация. Будка изотермическая, внутри полностью алюминиевая. Боковая и задняя загрузка.

Продаю в связи с покупкой недвижимости.