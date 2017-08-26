Hino 500 Ranger
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 726 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 7412 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Старовеличковская, Краснодарский край
Имя: Артём
Комплектация
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Продаю грузовой фургон Hino Ranger 1991 г.в., по документам рефрежератор. Новая резина. Спальное место. Дизель. Бак на 350л. Без электроники. Рация. Будка изотермическая, внутри полностью алюминиевая. Боковая и задняя загрузка.
Продаю в связи с покупкой недвижимости.
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