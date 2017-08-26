Hino 500 Ranger

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 726 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 7412 см³

Руль: правый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Старовеличковская, Краснодарский край

Имя: Артём

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продаю грузовой фургон Hino Ranger 1991 г.в., по документам рефрежератор. Новая резина. Спальное место. Дизель. Бак на 350л. Без электроники. Рация. Будка изотермическая, внутри полностью алюминиевая. Боковая и задняя загрузка.
Продаю в связи с покупкой недвижимости.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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