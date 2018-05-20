Haima haima3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 115,8 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Нововеличковская, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Описание

Машина в отличном состоянии. Прошла полную диагностику. Никакого ремонта не требуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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