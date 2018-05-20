Haima haima3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 115,8 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Нововеличковская, Краснодарский край
Имя: Валерий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Описание
Машина в отличном состоянии. Прошла полную диагностику. Никакого ремонта не требуется.
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