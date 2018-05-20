Машина в отличном состоянии. Прошла полную диагностику. Никакого ремонта не требуется.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Валерий

Цена: 250 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2011

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