Great Wall Hover
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1998 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: александр
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
GREAT WALL XOVER H5 дизель, механика 6 ст., салон- кожа, подогрев, климат- контроль, подушки безопасности, управление на руле, фаркоп. Состояние авто отличное. 2013 г., пробег 85 тыс цена 700000 руб
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