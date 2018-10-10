GREAT WALL XOVER H5 дизель, механика 6 ст., салон- кожа, подогрев, климат- контроль, подушки безопасности, управление на руле, фаркоп. Состояние авто отличное. 2013 г., пробег 85 тыс цена 700000 руб

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: александр

Цена: 700 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2013

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