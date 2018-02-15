Great Wall Hover
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное тех. состояние. Новая резина. Полностью обслужен. Не ржавый, не битый. Остальные вопросы по телефону или пишите. Обмен интересует только на дизель и полный привод. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.