Great Wall Hover

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное тех. состояние. Новая резина. Полностью обслужен. Не ржавый, не битый. Остальные вопросы по телефону или пишите. Обмен интересует только на дизель и полный привод. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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