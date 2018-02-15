Great Wall Hover Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 90 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 130 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное тех. состояние. Новая резина. Полностью обслужен. Не ржавый, не битый. Остальные вопросы по телефону или пишите. Обмен интересует только на дизель и полный привод. Торг.