Great Wall Hover Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 75 тыс. км Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Автомобиль приобретен в ноябре 2011 года, пробег реальный 75 тысяч км. Настоящий рамный внедорожник, клиренс 240 мм, подключаемый полный привод, двигатель и коробка Митсубиши, комплектация "Люкс" - есть всё необходимое: все электостеклоподьемники, климат, подогрев передних сидений, датчик света, дождя, USB, CD, центральный замок, иммобилайзер, 2 ключа, 17 диски, стальная защита днища. В ДТП не участвовал. Обмен не интересует! Один собственник по машине всё могу рассказать по телефону.