Great Wall Hover
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Автомобиль приобретен в ноябре 2011 года, пробег реальный 75 тысяч км. Настоящий рамный внедорожник, клиренс 240 мм, подключаемый полный привод, двигатель и коробка Митсубиши, комплектация "Люкс" - есть всё необходимое: все электостеклоподьемники, климат, подогрев передних сидений, датчик света, дождя, USB, CD, центральный замок, иммобилайзер, 2 ключа, 17 диски, стальная защита днища. В ДТП не участвовал. Обмен не интересует! Один собственник по машине всё могу рассказать по телефону.
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