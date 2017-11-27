Great Wall Hover

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Автомобиль приобретен в ноябре 2011 года, пробег реальный 75 тысяч км. Настоящий рамный внедорожник, клиренс 240 мм, подключаемый полный привод, двигатель и коробка Митсубиши, комплектация "Люкс" - есть всё необходимое: все электостеклоподьемники, климат, подогрев передних сидений, датчик света, дождя, USB, CD, центральный замок, иммобилайзер, 2 ключа, 17 диски, стальная защита днища. В ДТП не участвовал. Обмен не интересует! Один собственник по машине всё могу рассказать по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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